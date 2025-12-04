В российских паспортах появится новый цифровой идентификатор

Идентификатор в паспорте станет универсальным ключом для госуслуг

Граждане РФ смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, этот номер станет персональным цифровым ключом для доступа к государственным и муниципальным услугам, упростив подтверждение личности дистанционно.

Новая отметка позволит быстро оформлять пособия, льготы, регистрировать имущественные права и другие социально значимые действия без сбора бумажных справок.

Услуга будет бесплатной и добровольной — для её получения достаточно обратиться в МВД или МФЦ. При этом ранее проставленные штампы ИНН останутся действительными.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.