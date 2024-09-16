В России зарплаты в сфере логистики за год выросли на 15%

Динамика средней заработной платы в сфере транспорта и логистики в России за последний год улучшилась, новые сотрудники стали зарабатывать на 15% больше. Об этом сообщили РИАМО эксперты сервиса «Авито Работа».

Исследования рынка за минувшее лето показало, что средняя зарплата в этой сфере выросла на 15% в сравнении с данными аналогичного периода 2023 года. Новые сотрудники в логистических компаниях зарабатывают по 86 515 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Больше всего в транспортно-логистической отрасли зарабатывают водители-дальнобойщики. В среднем их ежемесячный доход составляет 207 504 рубля при полной занятости, рост зарплаты в сравнении с данными прошлого года составил 48%. Курьеры стали зарабатывать по 119 288 рублей в месяц, за год их доход вырос на 55%.

На третьем месте по уровню заработка в транспортно-логистической сфере оказались водители-экспедиторы. В среднем на этой должности новые сотрудники получают по 102 930 рублей в месяц при полной занятости.

При этом самыми востребованными профессиями в настоящее время являются приемщики, диспетчеры и специалисты по закупкам. Этих специалистов работодатели ищут в 3 раза чаще, чем годом ранее.

«Активное развитие e-commerce и маркетплейсов, а также высокий спрос потребителей являются причинами нехватки кадров в складской логистике. Компаниям необходимо повышать эффективность рабочих процессов и увеличивать скорость обработки заказов — как следствие, мы наблюдаем конкуренцию работодателей за персонал», — заявил директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков.

По его словам, зарплатная гонка, в том числе в сфере логистики, замедляется, поэтому в краткосрочной перспективе работодатели будут продолжать предлагать бонусы для привлечения и удержания квалифицированных кадров.