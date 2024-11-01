В России запустили реестр с электронными повестками для военнообязанных

С 1 ноября в России стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета. В тестовом режиме реестр повесток уже заработал в трех российских регионах — Марий Эл, Сахалинской и Рязанской области, сообщается на портале реестрповесток.рф .

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете на сайте «Госуслуги» либо через семь дней после размещения в реестре электронных повесток.

По поручению главы государства Владимира Путина, осенний призыв в стране пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Полностью единый реестр военнообязанных начнет работать с 1 января 2025 года. когда его передадут в Минобороны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний воинский призыв в России пройдет в традиционном формате.