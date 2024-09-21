Осенний призыв в России пройдет в прежнем формате

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Осенний воинский призыв в России пройдет в традиционном формате, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — говорится в заявлении депутата агентству.

Он уточнил, что призывникам придут обычные повестки. Реестр воинского учета заработает к первому января 2025 года.

Ранее РИАМО рассказывало о введении в России электронных повесток.