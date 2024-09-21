Осенний призыв в России пройдет в прежнем формате
Картаполов: правила осеннего призыва не изменятся
Осенний воинский призыв в России пройдет в традиционном формате, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — говорится в заявлении депутата агентству.
Он уточнил, что призывникам придут обычные повестки. Реестр воинского учета заработает к первому января 2025 года.
Ранее РИАМО рассказывало о введении в России электронных повесток.