В России запустили федеральную акцию #ПирогНаЧетвертое к 4 ноября

Ко Дню народного единства в России запускается федеральная акция #ПирогНаЧетвертое с официальным сайтом https://пирогначетвертое.рф . 4 ноября россиянам предлагают собраться за общим столом или делом: приготовить или купить пирог, угостить близких, доставить пироги на фронт или в подшефные организации, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Регионам и организациям предлагают провести мероприятия, в которых пирог станет одним из ключевых символов. Контент, посвященный акции, публикуют с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Пирог здесь — метафора России: многослойной, с разными вкусами, но цельной и единой. Главная идея акции: «Пироги разные, страна одна».

Присоединиться могут семьи, школы, коллективы, медиа, кафе и пекарни, общественные организации и регионы — через фестивали, конкурсы, мастер-классы и командные чаепития. Механика простая: испечь или купить пирог, собраться за столом или отвезти угощение тем, кому помогают, снять фото или видео и опубликовать с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Акцию #ПирогНаЧетвертое придумали в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов. За несколько дней к ней присоединилась вся страна. По данным организаторов, публикации собрали более 10 млн просмотров. Московские повара испекли 240 пирогов с капустой и картошкой, доставили и накормили бойцов СВО в курском приграничье. В зоне спецоперации к акции присоединились военные повара, акцию поддержали крупнейшие сети пироговых, блогеры и медиа. Но самое главное — удалось создать атмосферу уважения к культуре друг друга, разделить радость совместного праздника и чувство общего дома.

В 2026 году акция #ПирогНаЧетвертое стала победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Второй сезон акции проходит в Год единства народов России.