В России запущен военный маркетплейс

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО, передает пресс-служба партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сделали „военный маркетплейс“ совместно с банком ПСБ, в нём достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и „положить в корзину“ необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура министерства обороны встроена в этот процесс», — сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок.

«Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр „гибкого“ производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

«Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи», — сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

На XXII Съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе: дроны «Скворец», FPV-дрон «Овод», камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2», система противодействия FPV-дронам «Титан», система дальней связи «Тень», бесколлекторные электродвигатели «Уфимец», ПАК «Грань», средство перехвата видеосигнала «Зеркальце», ПАК «Площадь», система мониторинга и пеленгации средств связи «Калинка», лазерный излучатель «Слепыш».