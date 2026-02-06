В России запретили сервисы фиктивных браков для призывников и иностранцев

В России суд запретил онлайн-площадки, через которые призывники и мигранты искали женщин для заключения фиктивного брака, сообщает Baza .

Решение о закрытии нескольких Telegram-каналов принял Хорошевский районный суд Москвы. С помощью них мужчины искали себе женщин с инвалидностью для заключения фиктивных союзов. Выгода для призывников заключается в том, что при уходе за больной женой-инвалидом они имеют право на отсрочку от службы.

Кроме того, на таких площадках можно было воспользоваться услугами по заключению брака с гражданами РФ, что позволяет иностранцам получить российский паспорт по упрощенной процедуре.

Суд установил, что контент этих каналов способствует пропаганде способов уклонения от военной службы, а также дискредитирует институт гражданства РФ. Решение суда о запрете площадок вступит в законную силу 25 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.