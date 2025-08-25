В России запретили продавать автоматические удочки для ленивых рыбаков

В России запретили продажу автоматических удочек для рыбаков. Суд постановил, что использование таких устройств приравнивается к браконьерству, сообщает Mash .

Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что описание спиннинга на сайте продавца подразумевает его использование для браконьерской ловли. В результате продажа данного товара была запрещена.

Однако на самом деле это удочка для зимней рыбалки, предназначенная для поддержания движения приманки в холодное время года, когда рыба менее активна.

При этом рыбаки утверждают, что все в порядке. Это просто удочка с леской и крючком, которая облегчает процесс рыбалки. Ее часто используют либо новички для обучения, либо те, кто не хочет прилагать много усилий. Отсюда и название — «лентяйка».