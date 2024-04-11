В России запретили интернет-объявления о продаже редких обезьян

Московский райсуд Петербурга признал незаконной информацию, которая публиковалась на сайтах по продаже краснокнижных обезьян. В результате соответствующие объявления были запрещены, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

На сайтах обнародовались данные о ценах на редких обезьян и контакты людей, называвших себя продавцами животных. Порталы, в частности, предлагали купить мангобеев — эти приматы из семейства мартышковых занесены в международную Красную книгу.

Ресурсы не имели документов, разрешающих вести оборот диких животных особой ценности.

Административный иск, требующий запретить публикацию на сайтах соответствующей информации, подал в суд прокурор Московского района.