В России запретили интернет-объявления о продаже редких обезьян
Суд в Петербурге признал незаконными объявления о продаже мангобеев
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Московский райсуд Петербурга признал незаконной информацию, которая публиковалась на сайтах по продаже краснокнижных обезьян. В результате соответствующие объявления были запрещены, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
На сайтах обнародовались данные о ценах на редких обезьян и контакты людей, называвших себя продавцами животных. Порталы, в частности, предлагали купить мангобеев — эти приматы из семейства мартышковых занесены в международную Красную книгу.
Ресурсы не имели документов, разрешающих вести оборот диких животных особой ценности.
Административный иск, требующий запретить публикацию на сайтах соответствующей информации, подал в суд прокурор Московского района.