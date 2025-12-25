В России зафиксирован рост интереса к программам лояльности кафе и ресторанов

Мобильное приложение сети ресторанов «Теремок» «Ключи от „Теремка“» привлекло более 3 миллионов пользователей. Такой результат подчеркивает тенденцию роста интереса к мобильным приложениям и программам лояльности в сфере общественного питания и отражает изменения в потребительских предпочтениях, когда бонусы и скидки становятся важным фактором при выборе заведения. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сети.

Юбилейным пользователем программы стал житель Санкт-Петербурга Алексей. В праздничной обстановке ему будут вручены ценные подарки: Алексей получит сертификат 3-миллионного участника, а также ему будет навсегда присвоен статус «Платиновый ключ».

Запущенное в 2019 году мобильное приложение стало важным инструментом не только для привлечения новых посетителей, но и для создания более близких отношений между рестораном и постоянными гостями. С помощью приложения для iOS и Android пользователи могут отслеживать свои покупки и накапливать бонусы, которые затем можно обменять на скидки. Однако, по сути, приложение является частью более широкого тренда, связанного с внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь потребителей.

«Взаимодействие с брендом через приложение очень удобно с обеих сторон: и для потребителя, и для самой компании. Наши гости имеют возможность быстро сделать заказ и оплатить его, а мы, в свою очередь, получаем платформу, через которую можем донести до гостей полезную информацию о еде и компании. В дальнейшем мы ожидаем развития технологии super-app — приложений, в которые будут встроены сразу несколько приложений разных брендов, в том числе и „Теремка“», — комментирует основатель сети ресторанов Михаил Гончаров.

С точки зрения отраслевых экспертов, программы лояльности демонстрируют, как ресторанный бизнес адаптируется к новым цифровым реалиям и меняющимся запросам потребителей, активно осваивая онлайн-форматы и инструменты для повышения лояльности клиентов.

