В России за полгода в два раза вырос спрос на поваров-кассиров

В России спрос на поваров-кассиров увеличился на 119% всего за год

Новое исследование сервиса «Авито Работы», которое есть в распоряжении РИАМО, показывает, что рынок труда в сфере рабочих профессий в России заметно вырос. За прошедшие полгода особенно увеличился спрос на поваров-кассиров. Потребность в таких специалистах увеличилась на 119% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Средняя зарплата для этой категории работников сейчас составляет около 51,5 тысячи рублей в месяц при работе по сменам. Обычно предлагаются графики 2/2, 3/3, 5/2 или 4/3. Эксперты связывают такой бум с расширением сетей общепита и магазинов, а также с появлением новых форматов заведений питания на рынке.

Спрос на сборщиков мебели также увеличился в сравнении с данными за 2024 год. Количество вакансий увеличилось на 115%. Средняя зарплата таких специалистов составляет около 89 тысяч рублей в месяц при полной занятости, причем многие получают дополнительный доход в виде процентов от выполненных заказов.

Эксперты связывают рост спроса с развитием отечественного производства и увеличением онлайн-торговли. Все больше людей покупают мебель через интернет, а такие покупки обычно требуют услуг профессиональных сборщиков.

Спрос на сельхозработников взлетел на 115% за последний год, выведя эту профессию на третье место в рейтинге востребованных специальностей. Работодатели готовы платить в среднем 66 260 рублей в месяц при полной занятости. Особенно нужны специалисты по сбору урожая, озеленению и уходу за животными.

Рост вакансий в аграрном секторе объясняется государственной поддержкой: фермерам выделяют гранты, субсидии и помогают внедрять современные технологии. Благодаря этим мерам агропромышленный комплекс активно развивается, расширяются производственные площади и создаются новые рабочие места.

«Рынок труда демонстрирует устойчивый рост спроса на рабочие и линейные профессии. Мы видим, что чаще работодатели ищут кадры в общепите, сфере строительства и ремонта, сельском хозяйстве и производстве — это направления, которые активно развиваются и испытывают дефицит специалистов. В ответ на эти изменения компании пересматривают подход к найму: повышают средние зарплатные предложения, делают упор на комфортные условия труда, расширяют социальный пакет и предлагают больше возможностей для обучения. Стоит отметить, что на многие линейные позиции спрос соискателей почти совпадает с темпами роста числа вакансий. Так, число откликов на предложения о работе поваром-кассиром за год выросло в 2,2 раза (+124%), на позицию оператора ПВЗ — также более чем в 2 раза (+107%)», — сказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Андрей Кучеренков.