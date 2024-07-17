В России выросло число защитных лесов

Рослесхоз: в России площадь защитных лесов превысила 268 млн га в 2023 г

В 2023 году в России увеличилась площадь защитных лесов — она составила более 268 млн га. Больше всего защитных лесов приходится на Красноярский край — свыше 50 млн га, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

На втором месте по присутствию таких лесов стоит Якутия, где их площадь — 34 млн га. Тройку лидеров замыкает Чукотка — 27 млн га.

Защитные леса — это специальные насаждения, предназначенные для защиты объектов от нежелательных природных явлений — дождей, града и ветров. Они могут иметь искусственное происхождение. Среди защитных лесов выделяют разные категории.

Так, в прошлом году на 1,1 мн га выросло число лесов, расположенных в водоохранных зонах (до 20,1 млн га). На 165 тыс. также увеличилось количество насаждений в орехово-промысловых зонах.