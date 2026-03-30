В России введут новый ГОСТ на муку

Росстандарт впервые разработал ГОСТ для муки с высоким содержанием крахмала. Он начнет действовать в апреле 2026 года, сообщает РИА Новости .

В Росстандарте рассказали, что ранее не существовало отдельного ГОСТа для этого типа продукции, и она производилась по собственным техническим условиям производителей, которые были недоступны для широкой аудитории.

В традиционной пшеничной муке содержание крахмала варьируется от 58,5% до 68,5%, в зависимости от сорта. В высококрахмалистой же муке этот показатель составляет от 80%. Такая мука содержит значительно меньше белка и клейковины по сравнению с обычной. Она применяется для производства печенья, тортов, кексов, пряников, муссов, желе и других десертов.

ГОСТ закрепляет, что мука должна представлять собой однородный сыпучий порошок белого цвета, допускается также желтоватый оттенок. Продукт не должен иметь посторонних привкусов и запахов, а также металлических примесей. Влажность муки должна быть не более 12%. Массовая доля протеина должна составлять 8%, 10% или 13%, в зависимости от типа продукта.

Кроме того, упаковка муки должна содержать надпись «Беречь от влаги». Также уточняется, что краска на потребительском пакете не должна проникать внутрь и давать продукту запах.

