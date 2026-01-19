В России впервые снизилось количество мошеннических звонков

В 2025 году объем нежелательных звонков в России уменьшился на 3% в сравнении с предыдущим годом. Этому способствовало совершенствование ИИ-алгоритмов для обнаружения и блокировки таких вызовов в сервисе МТС «Защитник» и ужесточение законодательства против телефонного мошенничества. Всего за год сервис заблокировал 3,17 млрд фрод-звонков, сообщила пресс-служба оператора.

Основной целью преступников стали жители городов-миллионников. Лидером стала Москва, на которую пришлось 17% от общего числа фрод-звонков. За ней следуют Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%). Наиболее уязвимыми группами оказались граждане с доходом выше 50 тысяч рублей в возрасте 35–44 лет, а также люди старше 65.

Рекордная атака зафиксирована в Самаре: на одного абонента было совершено 48 744 вызова, каждый из которых был распознан как опасный и заблокирован.

За прошедший год изменилась и тактика преступников: в 2025-м самой частой стала схема с предложениями дополнительного заработка (24% от всех фрод-звонков). Также на 50% выросла доля сценариев сразу с несколькими звонками.

«Благодаря внедрению ИИ-инструментов для выявления сложных схем мошенничества средняя продолжительность нежелательного вызова сократилась с 3 минут до 13,6 секунд. Сейчас мы на пути к тому, чтобы предугадывать их и оперативно адаптировать наш сервис», — отметил директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.