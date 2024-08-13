В России Верховный суд может разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд России разработал законопроект, который допускает освобождение от уголовной ответственности подсудимых, если они подпишут контракт с Минобороны России и отправятся в зону проведения СВО, сообщает РИА Новости .

«Законопроектом предлагается <…> установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект уже обсуждают на пленуме Верховного суда 13 августа. В настоящее время подобным воспользоваться могут обвиняемые, если следствие еще идет, или уже приговоренные к какому-либо наказанию. В случае, если их призвали на воинскую службу, уголовные дела приостанавливаются.

Чтобы уголовное преследование против них прекратилось, нужно либо получить государственную награду, либо достичь предельного возраста, либо вернуться домой с СВО по состоянию здоровья, либо если боевые действия полностью завершатся.

При этом данный закон не распространяется на ряд преступлений, например, осужденные за педофилию или террористические действия не могут уйти на СВО.