В России в 26-й раз выберут 1000 лучших менеджеров года

Старт очередного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» состоялся в Москве в четверг, заявки будут принимать до 31 мая, а победителей наградят в декабре 2025 года, сообщает «ФедералПресс» .

Конкурс лучших управленцев России проводится уже в 26-й раз.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил, что рейтинг позволяет определить лучших управленцев в различных сферах. По его словам, аналитика рейтинга позволяет увидеть, за счет чего компании получают прибыль, а сотрудники могут быть уверены в стабильности работы.

Как сообщил исполнительный директор ассоциации Вячеслав Евсеев, интерес к рейтингу растет: в прошлом году количество поданных заявок увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим. Он добавил, что в рейтинг планируется включить новые номинации, связанные с ИИ и кибербезопасностью.

Список победителей будет опубликован в сентябре текущего года.