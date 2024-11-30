В России ужесточили наказание за утечку персональных данных

В соответствии с новым законом, увеличиваются штрафы за обработку персональных данных, которая не соответствует требованиям законодательства РФ или не соответствует целям сбора таких данных.

Так, за правонарушение граждане будут обязаны заплатить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей вместо прежних 2 тыс. — 6 тыс. рублей, должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (10 тыс. — 20 тыс. рублей), а юрлица — от 150 тыс. до тыс. 000 рублей (60 тыс. — 100 тыс. рублей).

При этом за повторное нарушение штрафы вырастут россиян до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для организаций — до 500 тыс. рублей.

В случае массовой утечки информации штрафы для граждан составят до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 600 тыс. рублей, а для юрлиц — до 15 млн рублей.

Ранее Путин подписал указ о новых требованиях для оценки эффективности работы губернаторов. Обновленный перечень KPI для глав регионов включает 21 пункт, в том числе численность населения субъекта, уровень бедности и суммарный коэффициент рождаемости.