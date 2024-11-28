Президент России Владимир Путин подписал указ о новых требованиях для оценки эффективности работы губернаторов. Теперь KPI глав субъектов будут оценивать в том числе по тому, удовлетворены ли участники СВО медициной в их регионе, а жители — условиями для занятий физкультурой и спортом, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Обновленный перечень KPI для губернаторов включает 21 пункт. Первый из них — уровень доверия жителей к власти, в том числе к самому президенту и главе региона. Далее идут численность населения субъекта, уровень бедности и образования, суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни.

Кроме того, губернаторов станут оценивать по тому, удовлетворены ли их жителей условиями для спортивных увлечений, а также довольны ли участники СВО условиями местной медицинской реабилитации, переобучения и устройства на работу. Внимание уделят также числу семей, улучшивших условия жилья, качеству среды жизни в опорных населенных пунктах, процент ввода в эксплуатацию недвижимости.

Региональных руководителей будут проверять на эффективность по тому, сколько их жителей вовлечены в добровольческую деятельность, какие условия есть для воспитания «гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности», а также по эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у несовершеннолетних и молодых людей.

Вместе с тем эффективность работы глав российских субъектов будут оценивать по «цифровой зрелости» главных отраслей экономики, соцсферы и муниципального и государственного управления, по росту дохода работников малого и среднего бизнеса, индексу роста инвестиций, темпам роста реального среднедушевого дохода населения, качеству экологии, состоянию общественного транспорта и проценту автодорог регионального значения и крупнейший городских агломераций.