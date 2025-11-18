В России ужесточат наказания за рекламу казино

сегодня в 15:55

В РФ готовят ряд законопроектов, которые помогут в борьбе с лудоманией

Исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков рассказал, что в России идет подготовка ряда законопроектов, направленных на борьбу с лудоманией, сообщает Постньюс .

«Поставив вопрос необходимости создания национальной системы профилактики и лечения лудомании, мы нашли поддержку в лице комитета Госдумы по молодежной политике», — отметил он.

По словам Ходыкова, в скором времени парламентарии планируют рассмотреть и утвердить 3 законодательные инициативы, призванные противодействовать казино, ставкам и игровой зависимости.

Первый законопроект касается создания реестра самоисключения. Он даст возможность лицам с зависимостью самостоятельно блокировать себе доступ к азартным играм.

Вторая инициатива направлена на ужесточение наказания за рекламу незаконных казино. Этот закон был представлен в Госдуме на этой неделе — он должен притормозить деятельность некоторых стримеров.

Кроме того, будут рассмотрены меры по профилактике лудомании, которые в настоящее время находятся на стадии разработки.

