В России увеличился спрос на чучела из умерших домашних животных

Чаще всего в России к таксидермистам обращались охотники, желающие увековечить свой трофей, но в последние три года спрос на изготовление чучел из умерших домашних животных вырос среди простых граждан, сообщает SHOT .

Для многих обращение за помощью к таксидермисту становится способом пережить утрату и сохранить память о питомце. Специалисты в этой области утверждают, что работа с домашними животными — особое искусство.\

Многие мастера отказываются от таких заказов, поскольку создание точной копии питомца требует глубокого понимания его индивидуальности. Воссоздать характерные черты, привычные выражения мордочки и особенности поведения можно, только если ты действительно знал животное при жизни.

При утрате домашнего животного эксперты рекомендуют не избегать печали, а полностью погрузиться в переживания, чтобы затем найти в себе силы двигаться дальше.

Психологи не пришли к единому мнению относительно пользы таксидермии для скорбящих владельцев. С одной стороны, чучело может стать утешением, с другой — усилить застревание в горе, хотя само по себе оно лишь отражает глубинную проблему, а не создает ее.

Таксидермисты предупреждают о сложности точного воспроизведения облика питомца — любое несоответствие может травмировать хозяина. В качестве альтернативы некоторые мастерские предлагают обработку костей животного, превращая их в мемориальный объект для владельца.