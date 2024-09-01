В России увеличили выплаты за переработку с учетом стимулирующих начислений

С 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому переработку начнут оплачивать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, пишет ТАСС .

Оплата переработки с учетом компенсационных и стимулирующих начислений за первые два часа работы составит не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Новый закон учитывает, что есть разные системы оплаты труда на территории страны, и исключает ситуаций, когда переработки оплачивались в меньшем объеме, чем основной труд согласно графику.

Конституционный суд России признал предыдущую версию закона противоречащей основному закону страны, так как сверхурочные оплачивались только на основе тарифной ставки или оклада.