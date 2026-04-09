В России услуги нянь подорожали до 368 рублей в час

«Т-Бизнес секреты»: рост цен за год на услуги нянь составил почти 13,5%

Средняя стоимость часа работы няни в России в 2026 году выросла до 368 рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Одновременно увеличился спрос на услуги по присмотру за детьми, сообщает Газета.ru .

Аналитики издания «Т-Бизнес секреты» изучили данные Росстата, региональные расценки и обезличенную статистику маркетплейсов. Самыми дорогими регионами стали Карелия — 671 рубль в час, Коми — 548 рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ — 534 рубля. Москва (466 рублей) и Санкт-Петербург (490 рублей) вошли в десятку, но не заняли лидирующие позиции.

Спрос на услуги нянь в 2026 году вырос на 4%. Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте присмотра за детьми на дому — почти в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом.

Параллельно дорожают детские товары. С 2022 года цены на школьные тетради выросли вдвое, пеленки для новорожденных и детские матрасы подорожали примерно на 50%. На маркетплейсах спрос на машинки для приготовления смеси увеличился на 400%, на пеленальные столы — на 120%, на подгузники — на 36%.

При этом родители стали проводить с детьми меньше времени. По данным Росстата, матери сократили ежедневный уход с 2 часов 12 минут в 2014 году до 1 часа 27 минут в 2024-м, отцы — с 39 до 32 минут. В сумме родительское участие уменьшилось почти на час в день.

