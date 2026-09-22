В России участились незаконные случаи «могильной инфляции»

Через три года на могиле вашего близкого может оказаться чужой человек. В России участились случаи незаконной «могильной инфляции», сообщает Baza .

Согласно данным ЕМИСС, за последние пять лет в России количество открытых для захоронений кладбищ сократилось с 83 381 до 73 833. Несмотря на закрытие, некоторые организации продолжают нелегально оказывать ритуальные услуги. Они проводят новые погребения в чужие могилы, даже если санитарный срок не истек.

В некоторых регионах отсутствует единый электронный реестр захоронений. В нем должны быть указаны все данные об умершем: имя, место и номер участка или могилы, а также информация о том, кто из близких несет ответственность за нее. Сейчас такие данные обычно хранятся на бумаге. Доказать, кому был выделен конкретный участок, становится все труднее.

Махинаторы используют и другие методы. Если родственники умершего находятся далеко или в преклонном возрасте, вероятность конфликта или борьбы за землю снижается. Это может привести к тому, что участок попадет в схему подлога.

Случаи незаконной могильной ротации уже неоднократно фиксируются по всей России. В прошлом году жительница Подмосковья пришла на кладбище в Рузском округе к отцу, умершему в 1987 году. Памятник был демонтирован, а поверх его могилы похоронили сына ее двоюродной сестры. Причиной стала ошибка в учете: на одно захоронение оказалось два удостоверения.

Другой случай произошел в селе Агой Краснодарского края. Родственники хотели похоронить мужчину рядом с женой, но во время церемонии узнали, что место уже занято. Там уже около 20 лет покоилась другая женщина, которая не имела отношения к семье нового покойного.

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