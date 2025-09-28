В России существует всего восемь городов с именами в названии

Росреестр: в РФ есть восемь городов с именами в названии

Суммарно в РФ есть восемь городов с именем в названии. Они находятся в восьми регионах, данные Росреестр получил из Государственного каталога географических названий, оператором которого считается Роскадастр, сообщает РИА Новости .

Городами с именами в названии являются: Артем в Приморском крае, Владимир во Владимирской области, Аксай в Ростовской области и Беслан в Республике Северная Осетия — Алания.

Еще населенными пунктами с именами в названии являются Салават в Республике Башкортостан, Алдан в Республике Саха (Якутии), Тулун в Иркутской области и Верея в Подмосковье.

При этом, в Росреестре есть 350 населенных пунктов России, которые назвали в честь имен людей. Наибольшее их число наблюдается в Республике Татарстан. Там в честь человеческих имен названы 39 населенных пунктов.

В Республике Башкортостан таких деревень 35. Еще в регионе есть город республиканского значения Салават.

