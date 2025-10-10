В России средние зарплаты в индустрии красоты выросли на 22%

Специалисты платформ «Авито Работа», «Авито Услуги» и сети «Улыбка радуги» выяснили, как забота о себе влияет современную культуру комфорта и индустрию красоты. Оказалось, что данная тенденция положительно повлияла на зарплату сотрудников отрасли, увеличив ее в среднем на 22%. Соответствующие результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

В настоящее время на рынке труда наблюдается рост средних предлагаемых зарплат специалистов. В III квартале 2025 года увеличение составило 22%, достигнув 107 688 рублей в месяц. Самый большой подъем средних предлагаемых зарплат зафиксирован у визажистов — работодатели стали предлагать соискателям на эту должность на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. При этом, в среднем, зарплата этих специалистов, указанная в вакансиях, достигла 81 533 рублей в месяц.

На второй позиции по увеличению средних зарплатных предложений находятся мастера эпиляции, для которых зарплаты в вакансиях выросли на 39%, составив 73 575 рублей ежемесячно. Третье место занимает профессия парикмахера. В объявлениях о найме потенциальным сотрудникам на данной позиции предлагают в среднем 109 293 рублей в месяц. (прирост — 37%).

Стоит отметить, что фактический доход большинства профессионалов индустрии красоты напрямую связан с объемом выполненной работы и количеством клиентов, а также с дополнительными премиями в виде чаевых.

«Рост зарплат в индустрии красоты отражает общее укрепление сегмента услуг и изменение потребительского поведения. В III квартале 2025 года лидерами по уровню доходов стали барберы — работодатели предлагают им в среднем 133 807 рублей в месяц. Повышение зарплатных предложений объясняется сочетанием факторов, главный из которых — растущий спрос на уходовые процедуры как со стороны женщин, так и мужчин. Поэтому увеличиваются расходы на уходовые процедуры, активно развиваются профессиональные сети и появляются новые вакансии. Это открывает возможности для мастеров, но вместе с тем повышает требования к сервису — клиенты ждут индивидуального подхода и высокого уровня экспертизы», — рассказал директор по развитию сервиса о поиске работы Роман Губанов.

Красота ради удовольствия

По данным исследования, женщины стали больше внимания уделять косметике и уходу за собой. Как сообщили в сети магазинов, покупательницы в этом году выбирают товары не просто по необходимости, а ради удовольствия и самовыражения.

Особенно популярными стали духи и декоративная косметика. Молодые девушки до 30 лет покупают парфюм на 15% активнее, чем в прошлом году. Женщины после 50 лет чаще выбирают кремы для тела и рук — для них это стало приятным ежедневным ритуалом.

Эксперты связывают эти тенденции с растущим спросом на профессии в индустрии красоты. Косметика превратилась из бытовой необходимости в способ позаботиться о себе и проявить индивидуальность.

Популярные услуги

Японский маникюр стал хитом сезона — его популярность выросла больше чем в два раза за год. Об этом говорят данные сервиса о предоставлении услуг за III квартал 2025 года. Особенность этой техники в том, что мастера работают не с обычными лаками, а с витаминными пастами и пудрами — они делают ногти блестящими и здоровыми. Классический французский маникюр тоже остается востребованным — запросы на него увеличились на 7%.

Что касается парикмахерских услуг, здесь заметен рост интереса к биозавивке — ее ищут на 57% активнее, чем год назад. При этом число мастеров, которые делают такую процедуру, выросло на 28%. Перманентное выпрямление волос заказывают на 40% чаще, а специалистов, предлагающих эту услугу, стало больше на 22%. Также популярнее стали снятие наращенных волос (рост на 10%), кератиновое выпрямление и «ботокс» для волос — по этим услугам спрос увеличился на 9%.

Популярность банных услуг также заметно выросла. Люди стали искать пармастеров в два раза чаще — эти мастера регулируют жар и влажность, парят посетителей вениками и создают комфортную атмосферу. Купание в чанах на свежем воздухе тоже стало популярнее ровно в два раза. А процедуры в кедровой бочке интересовали россиян почти вдвое чаще — спрос вырос на 94%.

«В III квартале 2025 года интерес к косметическим и SPA-процедурам вырос как минимум в 2 раза. Россияне все чаще выбирают услуги, которые помогают комплексно заботиться о здоровье кожи, волос и ногтей. Особенно заметен рост спроса на натуральные техники, такие как японский маникюр», — рассказал руководитель категорий «Красота и здоровье» и «Обучение» на сервисе о поиске услуг Игорь Санников.

