В России спрос на семейную фотосессию вырос в 15 раз за год

Жители России в течение года в 15 раз чаще стали организовывать семейные фотосессии, а фотографы предлагать соответствующую услугу стали чаще в 8 раз, чем в 2023 году, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Специалисты платформы проанализировали запросы россиян на различные услуги и выяснили, что за год интерес жителей страны к семейным фотосессиям увеличился в 15 раз, а к съемке в стиле Love story — в 13 раз.

Фотографы также почувствовали интерес россиян к подобного рода съемкам и стали в 8 раз чаще предлагать свои услуги через сервисы «Авито», чем в прошлом году в аналогичный период времени.

Лето — самое подходящее время года для съемки на улице. Чаще всего кадры на природе или на фоне города делают влюбленные.

«В июле 2024 года в топ услуг по абсолютным показателям спроса вошли: услуги аниматоров, „мастеров слова“ по созданию экспресс-поздравлений, организаторов рыбалки и гидов, которые проводят индивидуальные экскурсии. Кроме того, в хорошую погоду многие россияне предпочитают проводить время на природе: в топ самых популярных услуг вошли аренда беседки и площадки», — рассказали в пресс-службе портала.

Спрос на организацию сплавов и походов вырос на 73% и на 63% соответственно за последний месяц. В летнюю пору также растет спрос на услуги «знатоков» рыбной ловли и организаторов индивидуальных экскурсий. С июня 2024 года интерес к этим услугам увеличился на 42% и 40% соответственно.