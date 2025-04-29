В России создали ванну для парения с помощью искусственного интеллекта

Изначально нейросеть предложила несколько десятков вариантов конструкции, от которых в итоге осталось только несколько самых перспективных идей, которые были в проектном бюро R&D преобразованы в «сибирскую ванну» с подогревом.

Затем дизайнеры компании доработали проект, учитывая все нюансы эргономики и теплотехнические характеристики. Специально для проекта были оптимизированы углы наклона спинок, параметры посадки и даже внешний вид, чтобы создать идеальные условия для отдыха на открытом воздухе.

«Весь процесс был основан на взаимодействии искусственного интеллекта с нашими специалистами. ИИ проанализировал огромный массив данных, но финальная версия продукта — это результат кропотливой работы опытных инженеров и дизайнеров», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Лазарев.

Ванна, придуманная нейросетью, представляет собой компактный сибирский банный чан для двоих, идеально подходящий для террасы загородного дома. Он выполнен с учетом всех требований комфорта и удобства. Теперь это единственная ванна на рынке, в создании которой активно использовались современные технологии.