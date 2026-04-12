В России создали три лучших изобретения для космоса

сегодня в 11:40

В Роспатенте перечислили 3 лучших отечественных изобретения для изучения космоса

Сотрудники Роспатента указали три лучших изобретения отечественных ученых для освоения космоса. В их числе есть программа для очистки космического мусора, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Программисты из Юго-Западного государственного университета создали программу-симулятор космического мусора. Она используется для отображения его траектории.

Сотрудники Ракетно-космической корпорации «Энергия» придумали способы добиться роста грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.

Работники Научно-производственного концерна «БАРЛ» сформировали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она функционирует в видимом, сверхвысокочастнотном и инфракрасном диапазонах.

