В России создали три лучших изобретения для космоса
Сотрудники Роспатента указали три лучших изобретения отечественных ученых для освоения космоса. В их числе есть программа для очистки космического мусора, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Программисты из Юго-Западного государственного университета создали программу-симулятор космического мусора. Она используется для отображения его траектории.
Сотрудники Ракетно-космической корпорации «Энергия» придумали способы добиться роста грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.
Работники Научно-производственного концерна «БАРЛ» сформировали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она функционирует в видимом, сверхвысокочастнотном и инфракрасном диапазонах.
