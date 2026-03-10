В России создали способ удалить биометрию из систем распознавания

сегодня в 19:02

ИТ-компания «Криптонит» разработала метод, который позволяет полностью удалить цифровой образ человека из систем распознавания лиц без потери точности для остальных пользователей, сообщает Газета.ru .

Разработчики пояснили, что современные системы продолжают хранить цифровой образ лица внутри обученной модели даже после формального удаления данных из базы.

В результате алгоритм по-прежнему может идентифицировать человека, что осложняет реализацию права на отзыв согласия на обработку биометрии.

