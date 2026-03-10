В России создали способ удалить биометрию из систем распознавания
«Криптонит»: новый алгоритм снизит возможность распознавания лиц по биометрии
ИТ-компания «Криптонит» разработала метод, который позволяет полностью удалить цифровой образ человека из систем распознавания лиц без потери точности для остальных пользователей, сообщает Газета.ru.
Разработчики пояснили, что современные системы продолжают хранить цифровой образ лица внутри обученной модели даже после формального удаления данных из базы.
В результате алгоритм по-прежнему может идентифицировать человека, что осложняет реализацию права на отзыв согласия на обработку биометрии.
