В России снизился тренд на томатную пасту

Томатная паста долгое время была незаменимой на каждой кухне, но сегодня рынок томатных продуктов в России претерпевает заметные изменения. Об этом РИАМО сообщила категорийный менеджер томатного направления «Пиканта» Анна Киричек.

На долю классической пасты еще десять лет назад приходилось более 95% продаж федерального канала, сейчас — около 89%. Остальные 11% занимают новые форматы, прежде всего протертая мякоть томатов. По данным компании, за последние два сезона продажи протертой мякоти выросли более чем на 117%, а прогноз на сезон 2025–2026 годов превышает 10 миллионов упаковок.

«Рост интереса к подобным продуктам отражает тенденцию к более осознанному и сбалансированному питанию. Все больше потребителей обращают внимание на натуральный состав, минимальную обработку и простоту приготовления», — отметила Киричек.

По мнению экспертов компании, интерес к протертой мякоти томатов связан с ее пищевой ценностью. Мягкая технология термообработки позволяет сохранить естественный вкус и аромат свежих овощей, а также большую часть полезных веществ — витаминов группы B, калия и антиоксидантов.

Одним из ключевых компонентов томатов является ликопин — природный пигмент, который придает плодам красный цвет и выполняет функцию мощного антиоксиданта. Он помогает укреплять сосуды, поддерживать здоровье сердца и снижать уровень окислительного стресса в организме.

«Так, сейчас протертая мякоть томатов пассата, польпа, сальса — не просто замена классической томатной пасте, а пример продуктов, которые упрощают процесс приготовления того или иного блюда и делают ежедневный рацион более полезным», – заключила эксперт.