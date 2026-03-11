В России с июня введут новый стандарт качества для свежих фруктов

С 1 июня 2026 года в России вводится новый ГОСТ на свежие фрукты с улучшенными характеристиками. Документ, утвержденный Росстандартом, устанавливает повышенные требования к качеству семечковых и косточковых культур, сообщает ТАСС .

Новый стандарт дополняет действующие сейчас нормы для конкретных видов фруктов. Он ужесточает контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также полностью запрещает наличие генно-модифицированных организмов — в том числе в посадочном материале.

При производстве допускается использование агрохимикатов, пестицидов и удобрений, но такие посадки должны быть обособлены от другой сельхозпродукции. Особое внимание уделяется охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности.

Продукция, выращенная по новому стандарту и прошедшая сертификацию, будет маркироваться специальным знаком «Зеленый эталон».

