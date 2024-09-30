В России с 5 марта 2025 года заработает реестр нелегальных мигрантов

ТАСС: реестр нелегальных мигрантов заработает с 5 марта 2025 года в России

Министерство иностранных дел России собирается с 5 марта 2025 года запустить общедоступный «реестр контролируемых лиц-иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены». Об этом указано в постановлении правительства, которое есть в распоряжении ТАСС .

Все россияне смогут получить информацию из реестра. Если определенный мигрант есть в базе данных, то можно посмотреть его ФИО, дату рождения и пол. Однако номера документов показываться не будут.

В реестре нелегальных мигрантов информация о новых внесенных приезжих будет появляться каждые сутки. В ней будут храниться данные, полученные и обработанные в течение последних пяти лет.

Ранее в Подмосковье мужчина через школьный чат угрожал убить ученика младших классов. Дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.