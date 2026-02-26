В России с 2027 года изменят правила, определяющие понятие «пиво»

Кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что с 2027 года в стране будет новый ГОСТ на пиво, он расширит возможности использования разных солодов при производстве и четко пропишет, какой продукт может называться пивом, сообщает ТАСС .

По ее словам, новый документ заменит устаревший стандарт 2012 года.

Эксперт добавила, что ГОСТ в производстве остается добровольным, но дело не в обязательности его применения, а в том, что этот документ меняет правила игры в правовом поле, так как четко прописывает, какой именно продукт в России имеет право называться пивом.

«Если производитель хочет использовать маркировку „ГОСТ“, он обязан неукоснительно соблюдать все требования: доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% может приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта — только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве», — объяснила Мясникова.

Как уточнила специалист, если производитель отступает от указанных в документе параметров, то продукция обязана уйти в категорию «пивной напиток».

Она отметила, что основное нововведение в ГОСТ — существенное расширение солодового меню для производства пива. Вместе с традиционными ячменем и пшеницей можно будет официально использовать ржаной, гречишный, просяной, овсяный виды.

