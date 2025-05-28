В России развивается металлургическая отрасль

Продукция компании широко используется при выпуске железорудного сырья, приборов для авиации и космоса, оборудования для газоснабжения, бортовых компьютеров и электроники.

Сегодня «Газпромнефть–СМ» обеспечивает высокотехнологичными смазочными материалами крупнейшие центры машиностроения и металлургии РФ. В их числе Свердловская, Нижегородская и Челябинская области, Алтайский край и Татарстан. Масла и технические жидкости компании применяются при механической обработке металлов, в системах охлаждения, гидравлических узлах прокатных станов и других машин для повышения качества готовых изделий.

«Смазочные материалы в металлургии — это стратегический ресурс, от которого зависит надежность и эффективность всего производства. Их качество определяет не только бесперебойность процессов, но и долговечность оборудования, минимизацию простоев и снижение эксплуатационных затрат. Поэтому перед нами стоит важная задача — разработка масел, которые будут гарантировать предприятиям полную стабильность. Наши партнеры подтверждают, что мы с ней успешно справляемся», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Металлообработка-2025» проходит при поддержке Минпромторга России и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ в Москве. Более 1200 ведущих компаний из 7 стран и 108 городов России встретились, чтобы обозначить приоритетные задачи развития отрасли — от укрепления технологической устойчивости и цифровой трансформации до подготовки кадров и развития национальных проектов.