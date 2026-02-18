В России разработали систему на базе ИИ для проверки ответов ChatGPT

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета разработали систему на базе искусственного интеллекта для проверки ответов нейросетей на достоверность. Разработка уже прошла тестирование, сообщает Газета.ru .

Ученые факультета «Информационные технологии» МГППУ создали программу, которая оценивает правдоподобность ответов нейросетей, в том числе ChatGPT. Решение направлено на выявление так называемых галлюцинаций — правдоподобных, но ложных утверждений, которые иногда генерирует ИИ.

Система работает по «алгоритму маятника». Исходный тезис, который может быть как верным, так и ошибочным, последовательно подтверждается и опровергается в серии высказываний. Каждое новое утверждение формируется как смысловое опровержение предыдущего, но в рамках той же темы и с сохранением ключевых понятий.

В итоге формируются два массива текстов — в поддержку тезиса и против него. Затем программа анализирует их согласованность. Предполагается, что более логически связанный массив указывает на содержательно более корректную позицию.

Разработчики отмечают, что инструмент особенно востребован в гуманитарных областях, где понятия часто размыты и зависят от контекста. Система уже успешно протестирована на текстах психологической тематики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.