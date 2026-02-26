В России растет популярность «устойчивых профессий»

Центр социального проектирования «Платформа» и Институт развития профессионального образования представили масштабное исследование трансформации системы среднего профессионального образования в России. По данным статистики за последние годы у молодежи сформировался ярко выраженный тренд на выбор «устойчивых профессий», обеспечивающих ранний старт карьеры и финансовую независимость. Число заявлений в колледжи увеличилось на 37%.

«Колледжи и техникумы сегодня — это понятный трек в высокооплачиваемую профессию. „Газпром нефть“ в числе первых поняла важность развития этой кузницы востребованных кадров, направив на проекты по развитию и поддержки СПО в России четверть миллиарда рублей. Наша компания системно вкладывается в обновление учебных пространств, создает совместные профессиональные программы, обучает педагогов, поставляет передовое промышленное оборудование в мастерские. Неудивительно, что нефтегаз занял первое место по престижу у студентов колледжей — и я надеюсь, это подстегнет другие индустрии к здоровой конкуренции, от которой выиграют студенты и система образования в целом», — считает ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

По его мнению, основой для масштабирования успешных практик может стать формат, который компания уже опробовала в рамках собственного проекта «Лига колледжей». Сейчас в это сообщество входят 22 образовательных учреждения из разных регионов, экосистема охватывает более 5 тыс. человек. Дементьев убежден, что аналогичные отраслевые лиги могли бы создать и другие лидеры рынка.

Он добавил, что для повышения уровня подготовки кадров и престижа самих учреждений среднего профессионального образования нужно объединять усилия бизнеса.

Модель взаимодействия, отлаженная в «Лиге колледжей», предполагает комплексное участие работодателя в жизни учебных заведений: от обновления пространств и поставок современного оборудования до создания совместных программ и обучения педагогов.

В перспективе «Газпром нефть» намерена углубить это партнерство. Площадки колледжей планируется использовать для повышения квалификации действующих сотрудников отрасли, что позволит напрямую переносить корпоративную экспертизу в образовательный процесс. Кроме того, на базе учебных заведений предполагается запустить программы подготовки наставников, что должно ускорить адаптацию выпускников на производстве.

Сегодня на столичном НПЗ трудятся более 2.6 тыс. специалистов. Предприятие модернизируется, внедряет передовые технологии и создает новые рабочие места. Так формируется новая модель — когда образование и производство работают в одной связке. И карьера начинается еще до получения диплома.