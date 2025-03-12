В России растет популярность японского маникюра

В России спрос на японский маникюр вырос в 2,5 раза в январе

Спроса на услугу японского маникюра в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем зимы 2024 года увеличился почти в 2,5 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги» и «Авито Товары».

Техника японского маникюра предполагает комплексный уход за кожей рук. Она состоит из двух основных средств: минеральной пасты и пудры на основе пчелиного воска, которые втираются в ногтевую пластину с помощью полировочного блока. В основе этой услуги интенсивный уход за ногтевой пластиной с помощью натуральных материалов.

Также отмечен рост спроса на пилочный маникюр на 29%. Данная техника считается самой щадящей, так как мастер использует только пилку без применения ножниц или кусачек.

Замыкает топ-3 классический французский маникюр, который снова вышел в тренды. Спрос на него за год подрос на 16%.

Кроме того, самый заметный рост спроса в январе этого года по сравнению с первым месяцем зимы прошлого года отмечен на услуги мастеров по бровям и ресницам — 40%, специалистов по волосам — 21%, а также на аренду рабочего места — 20%.

Для обустройства своего маникюрного кабинета сейчас придется потратить порядка 129 тыс. рублей. Деньги нужны на покупку оборудования, мебели и техники. В основном расходы идут на профессиональное оборудование и мебель. Из оборудования для бизнеса в сфере маникюра и педикюра сильно увеличился спрос на стерилизаторы (в 3,5 раза), сухожары (в 2,5 раза) и аппараты для маникюра (плюс 94%).

Дешевле всего мастерам обойдутся расходники, но их нужно время от времени обновлять. Базовый набор для аппаратного маникюра с покрытием состоит из набора фрез для аппарата, ножниц, пилочки, бафов, апельсиновых палочек, безворсовых салфеток, гель-лак. Купить набор пилок, бафов, фрез и салфеток стоит порядка 4 тыс. рублей.

Еще спрос на услугу перманентного выпрямления волос за год вырос на 50%, а на услугу по снятию наращенных волос — на 39%.

За прошлый год сфера красоты и здоровья вошла в тройку самых востребованных категорий готового бизнеса. В минувшем году спрос на покупку предприятий в указанной сфере повысился на 7% по сравнению с 2023 годом. Интерес к таким франшизам за год увеличился на 22%.