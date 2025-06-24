В России растет число вакансий для пенсионеров

Специалисты изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. По итогам весны текущего года, число гибких вариантов занятости для пенсионеров повысилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком или частичной занятостью в России составило 66 394 рубля в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».

Количество вариантов подработки для людей пенсионного возраста продолжает увеличиваться.

Есть спрос на поваров, он вырос на 83%. В данной сфере ценятся люди, готовые учиться новому и имеющие многолетний опыт. Соискатель может получать от 20 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц при частичной занятости.

Для горничных число смен повысилось на 75%, зарплатный диапазон составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц при гибком графике. Для водителей пассажирского транспорта количество подработок стало больше на 67%, в этой сфере наниматели особенно ценят пенсионеров за хорошее знание городской территории и стрессоустойчивость. Для подобных вакансий обычно нужно водительское удостоверение категории D и опыт работы на пассажирском транспорте от 3 лет, соискателям готовы платить от 20 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц.

Подработка позволяет пенсионерам сохранять активность и наращивать совокупный ежемесячный доход. При этом у данной группы населения особенно востребованы предложения с гибким графиком или частичной занятостью.

Еще в пятерку самых популярных подработок вошли позиции дворника (+56%) и продавца (+49%).

«Возможность подрабатывать для пенсионеров — это не просто дополнительный доход, а важный социальный и финансовый ресурс. Сегодня мы видим, как растет спрос на гибкие форматы занятости. Это значит, что люди старшего поколения могут не только сохранять активность, но и улучшать свое материальное положение», — сказал директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Он подчеркнул, что подобный подход стирает границы между поколениями на рынке занятости, а также он дает пенсионерам новые возможности для самореализации и стабильности.