В России рассказали о процессе получения SIM-карт иностранными гражданами

Получение СНИЛС. Иностранному гражданину необходимо подготовить нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и обратиться с ним в МФЦ, СФР или к работодателю. СНИЛС выдается в течение 5 дней в бумажном или цифровом виде.

Создание учетной записи на Госуслугах. После получения СНИЛС необходимо создать учетную запись на портале Госуслуг. Это можно сделать в банке или МФЦ, предоставив паспорт и СНИЛС. Учетная запись будет подтверждена в день обращения.

Регистрация биометрии в банке. Следующий шаг — регистрация биометрических данных в банке. Для этого потребуется паспорт и СНИЛС. Сотрудник банка запишет голос и сделает фотографию гражданина. Процедура занимает несколько минут.