В России рассказали о процессе получения SIM-карт иностранными гражданами
Иностранные граждане, находящиеся на территории России, могут оформить SIM-карту. Для этого им необходимо выполнить несколько обязательных шагов.
Этапы получения SIM-карты:
- Получение СНИЛС. Иностранному гражданину необходимо подготовить нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и обратиться с ним в МФЦ, СФР или к работодателю. СНИЛС выдается в течение 5 дней в бумажном или цифровом виде.
- Создание учетной записи на Госуслугах. После получения СНИЛС необходимо создать учетную запись на портале Госуслуг. Это можно сделать в банке или МФЦ, предоставив паспорт и СНИЛС. Учетная запись будет подтверждена в день обращения.
- Регистрация биометрии в банке. Следующий шаг — регистрация биометрических данных в банке. Для этого потребуется паспорт и СНИЛС. Сотрудник банка запишет голос и сделает фотографию гражданина. Процедура занимает несколько минут.
- Оформление SIM-карты в салоне связи. После выполнения всех предыдущих шагов иностранный гражданин может обратиться в салон связи для оформления SIM-карты. Необходимо выбрать тариф, предъявить паспорт и сообщить IMEI устройства. Сотрудник салона сделает фотографию и оформит договор. Активация SIM-карты происходит в течение нескольких минут.