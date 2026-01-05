В России расширят доступ к продленке для младшеклассников

сегодня в 06:56

Власти планируют в ближайшие пять лет расширить продленку

Правительство России утвердило план по увеличению охвата учеников 1–4-х классов группами продленного дня. Ответственными за реализацию мер назначены Минпросвещения и региональные власти. Документ рассчитан на ближайшие пять лет, сообщает ТАСС .

Согласно мониторингу Народного фронта, более 60% родителей сообщали, что их дети не посещают продленку из-за отсутствия таких групп, высокой стоимости или нехватки мест.

В некоторых классах на 25 человек выделялось лишь 8 мест, приоритет при зачислении отдавался льготным категориям.

По данным замминистра просвещения Андрея Николаева, в 2023–2024 учебном году около 115 тысяч младшеклассников нуждались в продленке, но не имели возможности ее посещать.

Новый план призван решить эту проблему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.