В России работает порядок, определяющий проведение специальной оценки условий труда

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С 1 марта 2023 года в России вступил в силу приказ Минтруда России, определяющий особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях, относящихся к микропредприятиям, включая ИП, осуществляющих в качестве основного один из определенных данным приказом видов экономической деятельности, передает пресс-служба ведомства.

Упрощенный порядок не применяется при наличии на микропредприятии рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.

Работодатель совместно с работниками проводит идентификацию потенциально вредных или опасных производственных факторов без привлечения организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Во время идентификации учитываются используемое производственное оборудование, материалы и сырье, являющиеся источниками вредных и опасных факторов производственной среды, наступление случаев производственного травматизма, а также результаты санитарно-эпидемиологического и производственного контроля.

По итогам идентификации на каждое рабочее место комиссией работодателя оформляется проверочный лист. После утверждения работодателем проверочных листов и ознакомления с ними работников, оформляется декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

После этого Госинспекция труда самостоятельно внесет декларацию микропредприятия в государственный Реестр деклараций и ФГИС СОУТ.