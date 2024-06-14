В России проводится уникальная операция по спасению кита Станислава

В селе Териберка (Мурманская область) спасатели и экологи продолжают операцию по вызволению краснокнижного горбатого кита по прозвищу Станислав, запутавшегося в рыболовных сетях. Эксперты называют ситуацию уникальной, поскольку ранее подобных спасательных мероприятий в РФ не проводилось, сообщает «Бриф24».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что Станиславу нужно освободить рот от сетей. Из-за этого, по словам руководителя ведомства, кит не может нормально питаться и рискует сильно испортить здоровье.

Спасательную операцию также осложняет присутствие мамы кита, которая не подпускает людей на близкое расстояние к своему детенышу.

В настоящее время спасатели непрерывно работают на воде, суше и формируют планы, как перехитрить кита и его мать, чтобы спасти краснокнижное животное.