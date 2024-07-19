В России присмотрелись к хомячьей «тапалке»

Telegram-игру Hamster Kombat нужно запретить в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков в интервью « Парламентской газете »

По словам депутата, игра с обещанием перевести «тапы» в криптовалюту может быть очередной аферой.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — цитирует парламентария издание.

Hamster Kombat — игра-кликер, где пользователь выступает в роли генерального директора собственной криптовалютной биржи, развивая ее на внутриигровую валюту.