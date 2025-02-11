В России принят закон о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, вводящий «период охлаждения» при выдаче потребкредитов гражданам. Закон призван обеспечить дополнительную защиту россиян от мошеннических действий и был единогласно поддержан депутатами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По словам председателя Госдумы, закон вводит «период охлаждения» в рамках выдачи кредита, в течение которого нельзя будет провести операцию с заемными средствами. Для сумм от 50 000 до 20 000 рублей установлен лимит в 4 часа, для сумм выше 200 тысяч рублей — 48 часов.

Организации, выдающие кредиты и микрозаймы, также будут обязаны проводить дополнительную проверку и выяснить, не находится ли заемщик под влиянием мошенников. Также с клиента не будут взиматься деньги за кредит, если кредитор не провел проверку на предмет мошенничества, в результате чего было возбуждено уголовное дело о хищении средств.

«Важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь», — подчеркнул Володин.

Ранее россиян предупредили о новом методе мошенников, которые рассылают людям фейковые повестки от ФСБ для дачи «показаний».

