В России предложили запретить Хэллоуин из-за сатанинской* атрибутики

«Страшно, когда под эгидой сомнительных праздников продвигается такая символика, особенно если это делается с целью обогатиться или привлечь внимание, эпатировать, шокировать», — заявила Волынец.

По ее мнению, это чревато серьезными и непредсказуемыми последствиями для психики несовершеннолетних.

«Боюсь представить, что произойдет с ребенком, если он увидит имитацию трупа или числа, которое в народе называется числом зверя, — 666», — отметила Волынец.

Она выразила мнение, что подобные мероприятия должны быть под запретом, а любые попытки их проведения надо немедленно пресекать по всей строгости закона.

* Международное общественное движение сатанистов признано террористическим, экстремистским и запрещено в РФ.

