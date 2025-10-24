В России предложили запретить Хэллоуин из-за сатанинской* атрибутики
Председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец предложила запретить Хэллоуин в России из-за сатанинской* атрибутики, сообщает «Абзац».
«Страшно, когда под эгидой сомнительных праздников продвигается такая символика, особенно если это делается с целью обогатиться или привлечь внимание, эпатировать, шокировать», — заявила Волынец.
По ее мнению, это чревато серьезными и непредсказуемыми последствиями для психики несовершеннолетних.
«Боюсь представить, что произойдет с ребенком, если он увидит имитацию трупа или числа, которое в народе называется числом зверя, — 666», — отметила Волынец.
Она выразила мнение, что подобные мероприятия должны быть под запретом, а любые попытки их проведения надо немедленно пресекать по всей строгости закона.
* Международное общественное движение сатанистов признано террористическим, экстремистским и запрещено в РФ.
