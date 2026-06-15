В России предложили ввести в школах курсы полового равенства

Председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил включить в школьные программы курсы правовой грамотности и полового равенства. Он также призвал проверять жалобы на оскорбления независимо от пола заявителя, сообщает «Абзац» .

Он заявил, что мужчины все чаще сталкиваются с унижениями, а оскорбления в их адрес нередко игнорируют. По его словам, проблему усиливают радикальные феминистки, которые допускают агрессию в адрес мужчин.

«Необходимо создать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях вне зависимости от пола заявителя, расширить практику привлечения к ответственности за оскорбления в интернете и создать спецподразделения в правоохранительных органах для борьбы с радикальной феминистской агрессией в Сети», — подчеркнул Курбаков.

Юрист также предложил запустить государственные кампании против травли и публичного унижения, ограничить распространение радикальных идей в СМИ и соцсетях. Он считает, что судебную практику нужно реформировать: ужесточить наказание за повторные оскорбления и ввести компенсацию морального вреда за публичные унижения.

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