В России предложили вернуть таксофоны с Wi-Fi

В России обсуждают возвращение уличных таксофонов на фоне перебоев с мобильным интернетом. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал инициативу правильной.

В условиях, когда мобильный интернет может глушиться, телефоны-автоматы вновь становятся актуальными. По мнению эксперта, это должны быть не только кнопочные аппараты, но и современные устройства с доступом в сеть.

«Надо ставить не просто обычные телефоны-автоматы, через которые можно позвонить, а телефоны-автоматы, снабженные Wi‑Fi. Грубо говоря, когда ты подходишь к этому телефону-автомату, ты нажимаешь какую-то кнопочку, он раздает Wi‑Fi, и ты можешь связаться через интернет с кем тебе надо…», — объяснил Владимир Зыков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что такие аппараты могут быть оснащены дисплеем, браузером и функцией выхода в интернет. При этом эксперт усомнился, что пользователи захотят вводить на них персональные данные.

Зыков подчеркнул, что и кнопочные таксофоны остаются востребованными, особенно в отдаленных населенных пунктах и при чрезвычайных ситуациях. С их помощью можно связаться со службами спасения, полицией, скорой помощью и МЧС.

Отдельно эксперт отметил необходимость продумать удобную систему оплаты.

«Надо не забывать, что до этого таксофоны, которые стояли на улицах, требовали специальных карточек… Поэтому средства оплаты за связь здесь тоже имеет значение», — заключил он.

