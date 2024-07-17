В России предложили создать федеральное пособие для семьи

Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова объяснила, почему, на ее взгляд, нынешние меры поддержки семей не способствуют повышению рождаемости. Парламентарий также выдвинула инициативу создания федерального пособия для семьи, которое предлагается давать вне зависимости от уровня дохода россиян, сообщает 360.ru .

Стебенкова утверждает, что в России все социальные меры ориентированы на поддержку семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Как правило, это семьи с низким доходом — им предоставляются высокие финансовые пособия. Единственной демографической мерой является программа материнского капитала, которую следует применять с осторожностью, считает депутат.

Парламентарий указала, что маткапитал важен, но чаще всего его используют для покупки жилья, что, в свою очередь, становится дополнительной нагрузкой для семьи с ограниченными финансовыми возможностями.

В связи с этим Стебенкова озвучила идею по созданию федерального пособия, которое не будет зависеть от уровня дохода той или иной семьи.

«С каждым новым ребенком семья не должна беднеть, а должна становиться более благополучной. Поэтому если мы хотим, чтобы сегодня демографическая ситуация развивалась, то это пособие особенно важно», — полагает депутат.

Также она рассказала об идее социальной аренды жилья без права приватизации, чтобы избавить семьи от сложностей с ипотекой.

«Например, мы создаем определенный фонд и строим жилье, которое молодые семьи будут иметь право получить в социальную аренду», — заявила Стебенкова.

Кроме того, депутат затронула вопросы организации детского досуга, а также создания детской инфраструктуры.

Парламентарий убеждена, что выдвинутые ею предложения смогут оказать положительное влияние на демографическую обстановку в стране.