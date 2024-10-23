В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст фермерам
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст работников агропромышленного комплекса до 55 и 60 лет, сообщает газета «Известия».
Законопроект инициирован фракцией «Справедливая Россия — За правду». Согласно документу, женщинам-фермерам можно будет уйти на пенсию с 55 лет, мужчинам с 60 лет.
Работники отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приравнены к правоохранителям и военным, отмечается в документе.
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.