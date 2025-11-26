В России предложили проводить внеклассные уроки ко Дню матери

Михаил Ветров обратился с инициативой к министерству просвещения о проведении в школах специального внеклассного урока, приуроченного ко Дню матери. По его словам, такой урок мог бы проходить раз в год накануне праздника.

«Необходимо выйти с инициативой на уровень министерства просвещения с идеей об учреждении внеклассного урока, посвященного матерям. Раз в год, накануне Дня матери, ученики могли бы при помощи классных руководителей проводить час „Моя мама“, — рассказал Ветров.

Депутат отметил, что на таких занятиях дети могли бы делиться историями о своих матерях, показывать фотографии и рассказывать о них с необычной стороны. Ветров подчеркнул, что подобное мероприятие поможет развивать у школьников чувство гордости за своих мам.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

